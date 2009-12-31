Тимошенко дала деньги на президентские выборы
11:39, 31 декабря 2009Политика
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Постановление вступает в силу 1 января
Кабинет министров Украины с учетом предложений Центральной избирательной комиссии выделил 969,6 миллионов гривень на финансирование мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины.
Как сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, соответствующее положение содержится в правительственном постановлении "О мероприятиях по организации бюджетного процесса в 2010 году" от 29 декабря, подписанном премьером.
Постановление Кабмина вступает в силу 1 января 2010 года.
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