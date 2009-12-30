Литвин просит Тимошенко «выполнить одно простое решение»

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что власти должны предпринимать реальные шаги для помощи больным детям, а не только декларировать свою заботу о них.

Об этом он заявил сегодня во время посещения неврологического отделения Киевской городской детской клинической больницы №1, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Комментируя ситуацию, которая сложилась с законом об увеличении на 22 млн. грн. расходов государственного бюджета Украины в 2009 году на финансирование операций онкобольным детям, одним из авторов которого был он сам, В.ЛИТВИН сказал, что деньги на лечение онкобольных детей до сих пор не выделены, и это свидетельствует о безответственности правительства, которое декларирует стопроцентное выполнение бюджета и в то же время не дает денег, которые очень нужны для сохранения жизни маленьких граждан Украины. По мнению В.ЛИТВИНА, в этом отражается уровень морали украинской власти.

Он обратился к руководству правительства, в частности, к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с требованием немедленно выплатить эти деньги, поскольку до конца года почти не осталось времени, а затем соответствующий закон утратит силу.

«Вместо того чтобы бесконечно твердить об общеукраинском счастье и рассказывать о своей борьбе за благополучие людей, нужно выполнить одно простое решение – выделить не такую уж большую для государства сумму, чтобы спасти жизнь детей», – отметил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР пообщался с работниками неврологического отделения Киевской городской детской клинической больницы №1, поздравил их с новогодними праздниками и передал подарки – компьютер для медперсонала, игрушки и конфеты для детей, которые там лечатся.

Кроме того, В.ЛИТВИН выразил благодарность медикам за их работу вообще и за участие в судьбе трехлетней Насти МАНДЗЮК в частности. Информацию о трагедии, которая постигла семью МАНДЗЮК, В.ЛИТВИН получил во время встречи с жителями города Каменец-Подольский во время пребывания в Хмельницкой области с рабочей поездкой несколько месяцев назад. Родители трехлетней девочки обратились к председателю Верховной Рады с просьбой помочь в лечении дочки, которая была тяжело травмирована и находилась в коме. В.ЛИТВИН немедленно отозвался на просьбу родственников ребенка: обратился к министру здравоохранения Украины Василию КНЯЗЕВИЧУ и губернатору Санкт-Петербурга Валентине МАТВИЕНКО с тем, чтобы к обследованию и лечению ребенка присоединились сотрудники Института нейрохирургии им. Поленова. При его содействии Настю перевезли в Киев и в отделении неврологии больницы вместе со специалистами Украинского медицинского центра реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы провели необходимые обследования, консультации и лечение.

«Сейчас девочка уже дома, на попечении родителей и местных медиков. И надежда у нас лишь на врачей и на Бога», – сказал В.ЛИТВИН.