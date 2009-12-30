Пискун: в судах такие вещи как площадь, митинг, не предусмотрены законом

По закону, в случае завершения полномочий председателя суда, его обязанности до назначения нового руководителя должен исполнять первый заместитель (председателя суда – УНИАН). Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины, бывший генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН, комментируя ситуацию с двоевластием в Высшем административном суде Украины.

По его словам, “времена конференций, площадей закончились. Эти все самоуправления, которые придумала судебная власть, дестабилизируют ситуацию в судебном корпусе”.

С.ПИСКУН отметил, что любой вопрос, который не урегулирован законом, имеет право на проработку в парламенте, но никакой самодеятельности при этом быть не может. По его словам, “есть вещи, четко установленные законом: если у кого-то заканчивается срок полномочий, человек не может их исполнять, то закон предусмотрел четкие нормы, в соответствии с которыми обязанности этого человека исполняет первый заместитель. А все общественные вещи, такие как площадь, митинг, конференции, не предусмотренные законом, - это нарушение норм верховенства права и Конституции Украины”.

Экс-генпрокурор считает, что “кто-кто, а судейская власть, которая, так сказать, призвана строго соблюдать украинское законодательство, не имеет права на вариации. Какие-либо вариации, это – миф, это порождает сомнения в головах людей, что этот суд решит судьбу страны объективно”.

По словам С.ПУСКУНА, “дело не в фамилии, а в должности. Суд должен быть единственным легитимным звеном, которое имеет право на принятие законного решения по жалобам на выборах Президента Украины. Нельзя разбалансировать суд, который должен принимать окончательное решение по выборам Президента”.

На вопрос, кому выгодно создавать такую ситуацию в ВАСУ накануне выборов Президента Украины, член фракции Партии регионов С.ПИСКУН заявил: “Команда Виктора ЯНУКОВИЧА не заинтересована в нестабильной ситуации в Высшем административном суде. Мы сегодня лидеры гонки, а нам нужно, чтобы любые жалобы, которые будут рассматриваться в судах Украины, были рассмотрены законным судом, и имели бы силу закона, чтобы никто никогда не мог обжаловать решения Высшего административного суда, используя то, что там были нарушены нормы закона”.

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности в настоящее время законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность главы ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА истек 22 декабря этого года.

22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном толковании положений закона "О судоустройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.

30 декабря А.ПАСЕНЮК обратился к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой вмешаться в конфликт вокруг должности главы ВАСУ.