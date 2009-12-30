Тигипко: не стоит питать иллюзий о друзьях в Евросоюзе

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО отмечает, что Украина должна быть готовой к отстаиванию национальных интересов в области энергетики, несмотря на позицию Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал ситуацию вокруг транзита российской нефти по территории Украины. Недавно правительство Словакии заявило, что Россия предупредила страны ЕС о возможном прекращении поставок топлива по нефтепроводу «Дружба» из-за расхождений с Украиной из-за условий транзита. Киев пытался добиться повышения транзитной ставки и закрепления объемов по принципу «качай или плати». В СМИ сразу заговорили о «нефтяной войне», якобы связанной с выборами в Украине. В результате «Транснефть» и «Укртранснафта» договорились о повышении ставки транзита на треть, но от закрепления объемов прокачки российская сторона отказалась.

«Вся эта история показала, что России удалось создать стойкий альянс с потребителями ее энергоносителей, направленный против стран-транзитеров. Показательно, что именно словаки первыми подняли шумиху, что позволило Москве избежать обвинений в давлении на Украину», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его мнению, «подписанный осенью между РФ и ЕС Меморандум о механизме раннего предупреждения доказал свою действенность. Теперь Киев будут выставлять в непривлекательном свете, даже если мы будем абсолютно правы».

С.ТИГИПКО добавил, что украинским дипломатам и энергетикам необходимо внимательно проанализировать эту новую реальность и перестать питать иллюзии относительно «друзей и адвокатов» Украины в Евросоюзе.

«Нужно быть готовым к тому, что в определенных ситуациях нам придется жертвовать симпатиями европейцев ради отстаивания коренных национальных интересов в области энергетики. Однако в целом энергетические войны должны быть поставлены за грань допустимого», - подчеркнул кандидат в президенты.