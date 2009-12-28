Тигипко: правительство растратило все, даже то, что ему не принадлежит

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что блокирование средств регионов на счетах Госказначейства грозит государству настоящими катастрофами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление Закарпатской облгосадминистрации о том, что из-за непроведения с 4 декабря Государственным казначейством Украины платежей в интересах регионального бюджета местные спасатели не могут закупить топливо, а в области начался паводок. За неделю до этого губернаторы Херсонской, Николаевской и Одесской областей, пострадавших от сильных снегопадов, заявляли, что восстановительные работы не удается провести из-за блокирования денег, которые принадлежат регионам, на казначейских счетах.

«Блокирование денег регионов на счетах Госказначейства грозит настоящими катастрофами», - считает С.ТИГИПКО.

«Правительство растратило все, включая то, что ему не принадлежит: средства региональной и местной власти, залог за Одесский припортовый завод. В ситуации, когда до 60% экономики находится в тени, а масштаб популизма власти только нарастает, финансовая катастрофа становится почти неминуемой», – отметил С.ТИГИПКО.

Он сказал, что ситуация складывается таким образом, что кто бы ни стал четвертым Президентом Украины, ему придется решать проблемы, аналогичные по своему масштабу с вызовами, которые стояли перед первым Президентом в начале 90-х.

«Кабмин обязан разблокировать казначейские счета регионов и разрушить им решать текущие проблемы в интересах граждан. В свою очередь, Президенту нужно прекратить использовать Нацбанк в борьбе с правительством и тем самым осложнять и без того плачевную финансовую ситуацию», – заявил С.ТИГИПКО.