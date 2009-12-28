УМК начала взыскивать долги с меткомбината Дзержинского

ЗАО «Украинская металлургическая компания» начало процедуру взыскания задолженности с Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского (ДМКД, г. Днепродзержинск) – второго по величине металлургического завода в структуре корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Соответствующая информация размещена на сайте Единого реестра судебных решений Украины. Счета и активы предприятия арестованы во исполнение решения суда о взыскании денежных средств исполнительной службой.

Как сообщалось, конфликт между Украинской металлургической компанией и ДМКД продолжается с 2002 года, когда комбинат не выполнил свои обязательства по поставке металлургической продукции в соответствии с заключенным договором. 8 сентября 2009 года Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил взыскать с ДМКД 67,3 млн. грн. в пользу ЗАО «Украинская металлургическая компания». Комбинат подал апелляцию, однако 10 ноября Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил жалобу без внимания.

«Судя по всему, цель предпринятых УМК действий – отчуждение активов ИСД, чтобы освободить «территорию» для прихода эффективного собственника сразу после выборов», – сказал в интервью УНИАН финансовый эксперт (East Investment Policy Inc.) Анатолий ФИЛИППОВ. Он не исключает заинтересованности третьих лиц, стремящихся «получить в собственность украинские заводы группы и не допустить их продажи российским конкурентам». По мнению эксперта, «сумма претензии Украинской металлургической компании к ДМКД может существенно вырасти уже в ближайшем будущем».

В то же время, представители истца от комментариев отказались, мотивируя это тем, что компания ведет обычную работу по взысканию долгов.

Как уже сообщалось, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) корпорации «ИСД» с B до B-, прогноз по которому – «негативный».