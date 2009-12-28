Суд уж близится, а Лозинского все нет

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что в деле бывшего народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО достаточно доказательств для его обвинения.

Об этом он сказал в интервью «Газете по-киевски» (№245 (1645) от 28 декабря 2009 года.

По словам генпрокурора, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, мол, отпустили бывшего начальником райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО, «потому что вся доказательная база по делу ЛОЗИНСКОГО держится на его показаниях».

А.МЕДВЕДЬКО опроверг слова Ю.ЛУЦЕНКО. «Доказательств для обвинения ЛОЗИНСКОГО у нас достаточно и кроме свидетельств КОВАЛЬСКОГО», - добавил он.

При этом генпрокурор заявил, что считает правильным решение следователя выпустить М.КОВАЛЬСКОГО на подписку.

А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул, что «на сегодня дело ЛОЗИНСКОГО практически расследовано – провели около полусотни различных экспертиз и следственные эксперименты, допросили больше тысячи свидетелей». По его словам, увеличилось количество статей обвинения против В.ЛОЗИНСКОГО и его подручных – «незаконное лишение свободы (речь идет об охотниках, захваченных некогда депутатом), вымогательство имущества, превышение служебных полномочий и даже подделка документов». При этом А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что «в розыске не только ЛОЗИНСКИЙ, но и один из его приближенных».

«Как только задержат беглецов, дело будет направлено в суд в кратчайшие сроки», - заверил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.