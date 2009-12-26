Ющенко не смог вылететь в Полтаву
12:09, 26 декабря 2009Политика
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Погода может поломать график Президента
Сильный туман и дождь не позволили Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО лететь в Полтаву на самолете.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.
По данным пресс-службы, В.ЮЩЕНКО добирается в Полтаву на автомобиле. «Сильный туман и дождь в Полтаве. Аэропорт не принимает самолеты. Он едет на машине. Возможно, изменится график его пребывания», - сказал представитель пресс-службы ОГА.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, В.ЮЩЕНКО планирует посетить Полтавскую область с рабочей поездкой.
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