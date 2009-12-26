Ющенко не смог вылететь в Полтаву

Сильный туман и дождь не позволили Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО лететь в Полтаву на самолете.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

По данным пресс-службы, В.ЮЩЕНКО добирается в Полтаву на автомобиле. «Сильный туман и дождь в Полтаве. Аэропорт не принимает самолеты. Он едет на машине. Возможно, изменится график его пребывания», - сказал представитель пресс-службы ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, В.ЮЩЕНКО планирует посетить Полтавскую область с рабочей поездкой.