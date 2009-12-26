Ющенко рассказал о своих успехах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что идея объединения кандидатов в президенты на выборах становится все более актуальной.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером, сообщает официальный сайт В.ЮЩЕНКО.

Он высказал предположение, что кандидаты в президенты, в частности Арсений ЯЦЕНЮК, снимут свои кандидатуры и поддержат кандидатуру В.ЮЩЕНКО.

«Идея объединения кандидатов ради одного становится все более актуальной и достоверной, - сказал Президент. – Здравый смысл говорит в интересах того, что все мы начинаем осознавать, что генеральное сражение не в фамилиях, а в ценностях. С каждым днем этот диалог становится более рациональным».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО, рассказывая о своих успехах, отметил, что все время рядом с ним была профессиональная команда.

«Я был главой Нацбанка, и у меня была прекрасная команда. Лучшего в нашей банковской денежной системе мы добились в то время, когда главой Нацбанка был ЮЩЕНКО. Я был премьер-министром, и мое премьерство показало нации, что мы можем решать те вопросы, которые лет 15 не решались, начиная с пенсий и зарплат и заканчивая бартерными схемами. Я хорошо понимал, что нужно национальной экономике, чтобы сделать прорыв. У меня была команда. И никто замечаний никогда не делал моей команде», - заявил В.ЮЩЕНКО.

«Я - Президент, у меня есть команда. Кого не устраивает деятельность моего премьер-министра, а затем министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА? Достойный человек, который никогда не крал, который всегда был профессиональным в тех участках работы, где работал. Или вице-премьер-министр ВАСЮНИК? Или мы говорим об одном из лучших министров образования Иване ВАКАРЧУКЕ? Или о Вере Ивановне (УЛЬЯНЧЕНКО)? Или мы говорим о ТАРАСЮКЕ? Или об Арсении ЯЦЕНЮКЕ, в биографии которого многое сформировано за счет моих шагов, моих действий, при моем участии», - отметил он.