Герман объяснила, как понимать Януковича

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ готов провести дебаты с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО после первого тура президентских выборов.

Как заявила УНИАН народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН, именно так следует понимать заявление В.ЯНУКОВИЧА, сделанное сегодня в программе «Шустер Live».

«Он сказал, что проводить сегодня дебаты - это все равно, что когда финальный матч «Шахтера» должен состояться 20, а команда вышла на поле 18. Придет время, я выйду на поле, и Кубок чемпиона будет в моих руках», - процитировала А.ГЕРМАН слова В.ЯНУКОВИЧА.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что В.ЯНУКОВИЧ намерен провести дебаты с Ю.ТИМОШЕНКО после первого тура выборов, А.ГЕРМАН сказала: «Да, конечно».

При этом она заявила, что действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО не является соперником для В.ЯНУКОВИЧА и практически не имеет шансов выйти во второй тур. «Ну кому он соперник?», - спросила А.ГЕРМАН.