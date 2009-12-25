Тимошенко сегодня не пустят в эфир вместе с Януковичем

Премьер-министра Юлию Тимошенко отказываются пускать на эфир в программе «Шустер live» с Виктором Януковичем.

Как объявил в эфире Савик Шустер, студия получила предложение от кандидата в президенты Юлии Тимошенко на участие в эфире с другим кандидатом в Президенты - Виктором Януковичем, который было проанонсирован на 25 декабря.

Надежда на то, что Шустер пригласит на свое шоу вместе Виктором Януковичем и Юлию Тимошенко, выразила и пресс-секретарь премьер-министра Марина Сорока в открытом письме к Савику Шустеру, которое опубликовал Урядовий портал.

Однако “Телекритика” сообщает, что на вопрос отказали ли в эфире Тимошенко, Карина Палаева, пиар-директор продакшн, ответила: «Фактически так. Однако после спецвыпусков при участии Януковича и Ющенко, мы пригласим в студию трех лидеров».

«Мы готовы предоставить для такой программы любое удобное для кандидатов время и день, при условии письменного согласия и назначения ответственных лиц от каждого из гостей», - заверяют на студии, отмечая, что такая дискуссия является чрезвычайно важной для общества в канун выборов.