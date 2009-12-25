Тимошенко намерена прийти к Шустеру с телекамерами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня намерена прийти на прямой эфир программы «ШустерLive» на телеканале «Украина».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

«Премьер-министр намерена прийти на прямой эфир для того, чтобы получить возможность провести профессиональную дискуссию с другими кандидатами в Президенты», - сказала М.СОРОКА.

Кроме того, пресс-секретарь премьера не исключила, что Ю.ТИМОШЕНКО прибудет на эфир вместе с журналистами.

«Я не исключаю, что будут телекамеры, фоторепортеры и журналисты», - отметила М.СОРОКА.

Как сообщалось, ожидается, что сегодня примет участие в программе "Шустер Live" на ТРК “Украина” Виктор ЯНУКОВИЧ .

Ранее пресс-секретарь премьер-министра выразила надежду, что телеведущий Савик ШУСТЕР пригласит на свое шоу вместе с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО.