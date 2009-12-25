В Одессе назвали «Политика года»

Одесские журналисты признали кандидата на пост Президента Украины, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО “Политиком года”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, политик победил в этой номинации по версии одесских редакций изданий “Аргументы и факты в Украине”, “Комсомольская правда в Украине”, “Теленеделя”, “Наш огород” и “Фаворит удачи”.

По словам председателя совета директоров “Южноукраинского медиа-холдинга” Петра ГАЛЧАНСКОГО, основой для такого решения оргкомитета стали огромное количество писем и отзывов от читателей, решивших поддержать А.ГРИЦЕНКО в номинации “Политик года”. Общественность отметила его активную патриотическую работу на посту министра обороны и народного депутата, а также за деятельность в статусе кандидата в Президенты.

“Как военный журналист и полковник, я понимаю, как много сделал для Вооруженных сил Украины полковник ГРИЦЕНКО и уважаю его за это”, - сказал П.ГАЛЧАНСКИЙ.

Объясняя выбор читателей, он также отметил: “За год ГРИЦЕНКО проявил себя как самодостаточный, профессиональный, порядочный человек, эффективный топ-менеджер. Выдвинув свою кандидатуру на пост главы государства, он стал одним из немногих, кто отказался подыгрывать рейтинговым политикам и начал самостоятельную игру. Его личность сегодня вызывает большое уважение и доверие тех людей, которые хотят видеть нашу страну ведущим европейским государством”.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря А.ГРИЦЕНКО уже был признан по версии редакции журнала “Корреспондент” “Личностью года-2009” вместе с Сергеем ТИГИПКО и Арсением ЯЦЕНЮКОМ.