Тимошенко придет к Шустеру?

Пресс-секретарь премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА надеется, что телеведущий Савик ШУСТЕР пригласит на свое шоу вместе с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в открытом письме М.СОРОКИ к С.ШУСТЕРУ, текст которого передан УНИАН.

М.СОРОКА поблагодарила С.ШУСТЕРА за то, что 18 декабря он пригласил Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в программе на тему „Приоритеты страны”. Она напомнила, что в письме-приглашении также сообщалось, что в программе планируется участие трех кандидатов в президенты – Ю.ТИМОШЕНКО, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА.

“Вы предлагали обсудить очень важную тему „Приоритеты страны”, всем приглашенным политикам предоставлялись равные условия. В своем письме Вы также сообщили, что в случае отсутствия кого-то из приглашенных банк отведенного времени будет распределен на тех, кто пришел на эфир. К сожалению, в студию не пришли В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, поэтому дискуссия между тремя кандидатами в президенты, которую ждала общественность, так и не состоялась”, – говорится в письме.

“Надеюсь, что Вы и в дальнейшем будете исповедовать принцип равенства и гласности, и в случае приглашения на прямой эфир в Вашу программу В.ЯНУКОВИЧА или В.ЮЩЕНКО пригласите в эфир и Ю.ТИМОШЕНКО. Уверена, что Вы как человек, который осуждает двойные стандарты в политике и в журналистике, ради получения сбалансированной информации пригласите в эфир Вашей программы вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО”, – написала М.СОРОКА.

Как сообщалось, ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в программе "Шустер Live" на ТРК “Украина”.