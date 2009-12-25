Луценко готовит спецоперацию МВД на выборах

Лидер гражданского движения «Народная самооборона», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что МВД имеет информацию о подготовке одной из политических сил фальсификаций на выборах Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Ривном.

«Есть определенная информация о подготовке фальсификаций (в пользу) отдельных политических деятелей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что МВД способно пресечь любые попытки незаконных действий на президентских выборах.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, какая именно политическая сила и как готовит фальсификации на выборах, Ю.Луценко ответил: «В ближайшее время ответ будет публичным, но анонсировать спецоперацию МВД, по меньшей мере, неразумно».