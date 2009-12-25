Янукович готовится ко множеству неожиданностей

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что нынешняя власть стала главной проблемой и угрозой национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на собрании руководителей общественных организаций и объединений государства, которое прошло сегодня в Национальном дворце «Украина» в Киеве.

По словам политика, система национальной политики государства за последние пять лет фактически разрушена.

«Голодная армия, коррумпированная милиция, развалившиеся спецслужбы. Власть стала главной проблемой и угрозой национальной безопасности Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он констатировал, что последние пять лет украинцев заставляли жить в состоянии перманентного кризиса.

«Эта команда вела постоянную войну с бизнесом, местным самоуправлением, политической оппозицией», - сказал кандидат в Президенты.

Как он также отметил, “когда мы придем к власти, то узнаем еще много неожиданного”. Ведь, по словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня действующая власть скрывает сведения о реальном состоянии многих сфер экономики, в частности финансовой. Как сообщил лидер Партии регионов, действующее правительство уже собрало за счет госбюджета 2010 года на полтора-два месяца вперед налогов у представителей бизнеса.