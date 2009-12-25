Луценко говорит, что до Януковича доходит со второго раза

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО призывает избирателей во второй раз дать понять лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, что он не сможет стать Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в Луцке на встрече с жителями города и студентами.

Свое внимание Ю.ЛУЦЕНКО акцентировал на том, что человек, который раньше имел конфликты с законом, не имеет права занимать высокие государственные должности.

«В милиции четкий закон: родственники судимых, даже если они попали под амнистию, работать в органах внутренних дел не могут. Более того, я считаю, что такой подход должен быть во всем государстве: не может быть примером для государства, тем более руководителем государства, человек, который был осужден», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что, к сожалению, законодатели не установили такую норму в отношении кандидатов в Президенты. «Но для этого есть вы (избиратели). Если вы считаете, что это невозможно, то дайте правильный ответ - если с первого раза человек не понял и сел второй раз (за решетку – УНИАН), если с первого раза не понял и баллотируется (в Президенты – УНИАН), так научите! К нему (имеется в виду Виктору ЯНУКОВИЧУ) доходит со второго раза», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.