Тимошенко просится на эфир к Януковичу

Премьер Юлия Тимошенко хочет принять участие в программе "Шустер Live" в пятницу вместе с лидером регионалов Виктором Януковичем.

Об этом заявил телеведущий Савик Шустер в эфире своей программы.

"Мы получили письмо от Юлии Тимошенко, что она желает принять участие в эфире в пятницу", - сказал он.

Как известно, в прошлую пятницу на программу были приглашены Тимошенко, Янукович и президент Виктор Ющенко. Предлагалось выделить по 40 минут каждому кандидату в президенты.

Авторы программы подчеркивали, что в том случае, если кто из приглашен не придет, его время будет предоставлено конкурентам.

Поскольку кроме Тимошенко никто не пришел, она получила два часа чистого времени для выступления.

"Грубо говоря, мы должны двум приглашенным отдать по 120 минут...120 минут она уже своих получила, будем советоваться с юристами. Я думаю, что мы должны отдать им 120 и 120 минут", - сказал Шустер.

Как известно, регионалка Анна Герман заявила, что Янукович примет участие в программе "Шустер Live" 25 декабря в том же формате, как в прошлую пятницу Тимошенко.

Позднее пресс-служба Савик Шустер Студио сообщила: "Мы пригласили принять участие в программе Януковича и Ющенко. Мы получили устное подтверждение об участии в программе 25 декабря от Януковича, и предоставляем ему 120 минут времени для соблюдения паритета".

"Так же мы ожидаем ответа от президента относительно такого же формата в любой удобный для него день", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем, мы продолжаем надеяться на формат с тремя лидерами. ТРК "Украина" и мы готовы предоставить для такой программы любое удобное для трех кандидатов время и день, при условии письменного согласия и назначения ответственных лиц от каждого из гостей", - отметила пресс-служба.

Украинская правда