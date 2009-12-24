Херсонский губернатор в шоке: область - на грани «финансовой комы»

Херсонская область находится на грани “финансовой комы” из-за действий правительства по ограничению финансирования местных бюджетов органами Государственного казначейства.

Об этом заявил в комментарии УНИАН глава Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ.

Он заявил, что шокирован “цинизмом”, с каким правительством принято решение о досрочной выплате работникам бюджетной сферы зарплаты в условиях, когда в регионах остановлена оплата сельским, поселковым и городским советам, областному бюджету всех других, не менее важных, платежей: за выполненные работы, текущие и капитальные ремонты, предоставленные услуги, приобретение материалов и оборудования, горюче-смазочных материалов и запчастей.

«Сегодня правительство обязало казначейство все средства, которые были мобилизованы дополнительно территориальными общинами и оставались на счетах соответствующих советов, направить на зарплату бюджетникам. Это как в пословице: нашим же салом по нашим губам”, - заявил губернатор.

В то же время, по словам Б.СИЛЕНКОВА, 120 млн. грн., которые должны были поступить в область из госбюджета по статье «дотация выравнивания», на счета госказначейства так и не поступили. “Десятки тысяч работников коллективов, которые работали по заказу местных органов самоуправления на бюджетных объектах и предоставляли услуги, средства не получили и остаются без заработной платы» - подчеркнул губернатор.

С точки зрения Б.СИЛЕНКОВА, даже если Кабмин за два дня – 24-25 декабря - соберет все ресурсы сельских, поселковых и городских советов, то разрыв останется в пределах 61 млн. грн., и 12 районных советов, в которых проживает почти 23 тыс. работников бюджетной сферы, зарплату за декабрь не получат.

На фоне массового невозвращения правительством НДС предприятиям области, которое, по данным губернатора Херсонской области, уже составило почти 200 млн. грн., это приведет к “финансовой коме экономики региона и массовых увольнениям работников предприятий”.

«Херсонская область стала жертвой бюджетной катастрофы действующего правительства», - подчеркнул Б.СИЛЕНКОВ.