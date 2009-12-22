Глава миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине говорил с Ющенко

Президент Украины Виктор Ющенко обратился к ОБСЕ с просьбой увеличить численность членов миссии организации по наблюдению за президентскими выборами в Украине с целью обеспечения открытого и прозрачного волеизъявления граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на встрече с главой Миссии ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине 2010 года послом Гайди ТАЛИАВИНИ.

«Украина заинтересована в цивилизованном ходе политической борьбы и непредвзятых оценках избирательного процесса ведущими демократическими институтами Европы», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что обеспечение демократического, прозрачного и открытого избирательного процесса является ключевым приоритетом взаимодействия с наблюдателями от международного содружества.

Также во время встречи Президент положительно отметил роль институтов ОБСЕ, в частности Бюро демократических институтов и прав человека в обеспечении соответствия избирательного процесса в Украине международным стандартам.

В ходе диалога значительное внимание было уделено вопросам надлежащей организации избирательного процесса. При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что Конституционный Суд Украины признал неконституционными отдельные положения избирательного законодательства. По словам главы государства, наибольшую обеспокоенность у него вызывают изменения в процедуру голосования избирательных комиссий, которые могут привести к злоупотреблениям; возможность внесения изменений в списки избирателей накануне и в день голосования и другие. 4 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся выборов Президента Украины», внесенный в парламент главой государства 30 октября. К сожалению, до сих пор законодательный орган так и не смог принять изменения в закон о выборах Президента Украины, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства сказал, что настаивает на том, чтобы Верховная Рада как можно быстрее привела законодательные акты по выборам Президента Украины в соответствие с Конституцией Украины и решением КС, учитывая замечания, изложенные в соответствующем общем заключении БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской Комиссии.

Президент также выразил обеспокоенность состоянием финансирования подготовки и проведения президентских выборов. Так, согласно информации Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 18 декабря фактически профинансировано меньше 1% общей потребности. «Это беспрецедентное отношение к выборам. За этим, очевидно, стоят злоупотребления и формирование зависимостей», – считает Президент. Он добавил, что неоднократно призывал правительство выполнить свои обязанности по обеспечению этого финансирования. Президент еще раз обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с призывом срочно и в полном объеме профинансировать проведение президентских выборов.

*** БДИПЧ ОБСЕ принимает участие в наблюдении за выборами в Украине с 1998 года. В ходе президентской избирательной кампании 2004 года БДИПЧ развернуло в Украине наибольшую в ее практике международную миссию по наблюдению численностью свыше 1300 наблюдателей. Выводы международных наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ засвидетельствовали, что парламентские выборы в Украине 2006 года и внеочередные парламентские выборы 2007 года в целом соответствовали обязательствам нашего государства, взятым в рамках ОБСЕ, СЕ и других международных организаций.

Возглавляемая Г.ТАЛИАВИНИ наблюдательная миссия ОБСЕ на президентских выборах 2010 года начала свою работу в Украине 24 ноября 2009 года. Миссия носит долгосрочный характер и играет координирующую роль для наблюдателей от других европейских институтов.

С начала декабря в Украине работают 60 долгосрочных наблюдателей ОБСЕ, и ближе к дню выборов к ним присоединятся еще 600 наблюдателей.