А вы что делали в гей-клубе, пан депутат?

Хотели заставить Германию извиняться, да Луценко не дал... Нафтогаз – цаца, СБУ – кака... Ходит «стервец такой» по Верховной Раде с диоксином в кармане. ВР разбиралась с ВСК... Судя по количеству создаваемых и отмирающих временных следственных комиссий Верховной Рады, в каждом нашем народном избраннике умер Шерлок Холмс. К сожалению, к этому следует прибавить, что по тону дискуссии в сессионном зале видно: не только умер, но и успел совсем испортиться...

На прошлой неделе отечественный парламент “торжественно похоронил” аж пять ВСК и нацелился на создание двух новых. Еще к двум “задохликам” решили эвтаназию не применять, а дождаться, когда точку поставит время. Игра в частных детективов высокооплачиваемым нардепам еще не надоела. Но главным было, как всегда, поговорить “за жизнь”.

Не обошлось без приятных неожиданностей. Скажем, отчетов трех ВСК – по расследованию фактов фальсификации выборов в Тернопольский облсовет, по расследованию обстоятельств смерти народного депутата Украины IV созыва Игоря Плужникова и завладению неизвестными лицами акциями телекомпании “Интер”, и по расследованию обстоятельств, связанных с обвинениями в развращении несовершеннолетних, – обеспокоенная вопросами высшей справедливости Верховная Рада вообще не получила. Просто первая ВСК “сдохла” даже не дойдя до этапа подбивания итогов своей работы (вспомните, с какого громкого скандала все начиналось). А глав двух других комиссий – бютовца Андрея Портнова, которому в начале очень хотелось разобраться, как “Интер” оказался в руках “региональных прихвостней”, и коммунистку Екатерину Самойлик, которая возмущалась развращением детей не меньше других нардепов, – неотложные дела позвали куда-то за пределы сессионного зала.

Другим ВСК повезло больше – по поводу их работы прозвучало немало “теплых слов”.

Хотели заставить Германию извиняться, да Луценко не дал

Глава Комиссии по расследованию франкфуртского инцидента при участии министра внутренних дел Украины Луценко “регионал” Нестор Шуфрич на пустяки не разменивался, первой же фразой своего выступления записав всех нардепов, а заодно и всю Украину с Европой в... “свидетели” того, что случилось в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Докладчик альтернативной ВСК бютовец Роман Забзалюк был не менее оригинален. Он с трибуны Верховной Рады заявил, что в распоряжении СБУ есть некие документы с грифом “Конфиденциально” и “Для служебного пользования”, что имеют непосредственное отношение к франкфуртскому скандалу, и обратил внимание спецслужбы “на недопустимость с ее стороны уклонения от полного объективного расследования” утечки этих данных. Однако факт наличия бумаг нардепов не заинтересовал. Как и вопрос, откуда у сына Юрия Луценко взялся... дипломатический паспорт, хотя, если верить Шуфричу, дела против министра внутренних дел и его чада немцы закрыли как раз после того, как установили наличие дипломатического иммунитета.

В процессе дискуссии выяснилось, что Кирилла Куликова больше беспокоит недостаток уважения к украинским диппаспортам в других государствах. Нардеп пожаловался: “Позавчера меня с дипломатическим паспортом обыскали в Швейцарии, не имея на это никакого права, не имея на это никакого основания, но это сделали, ничего не нашли...”

Оказалось, именно из-за таких случаев “регионалы” и настаивали, чтобы Луценко дал разрешение на получение документов из немецкой прокуратуры… Потому что “тогда, если действительно Юрий Витальевич не виноват, мы тогда должны потребовать по дипломатическим каналам принести извинения, публичные извинения на весь мир Германии Украине за запятнанную репутацию. Втоптан в грязь имидж страны”, – заявил лидер фракции ПР Михаил Чечетов.

Валерий Бондык пришел к противоположному выводу, мол, Луценко – “человек – неадекватный психически, он вообще не может руководить не то, что министерством.” “Он даже ПФЛ не проходил...” – возмущался нардеп и резюмировал: “Дуракам закон – не писан, а если писан – то не понят, а если понят – то не так». Забзалюк, как оказалось, вообще категорически против того, что его “просто тупо записали в какую-то там виртуальную ВСК, не спросив просто разрешения”.

Но персональное первенство в номинации “самая оригинальная претензия”, несомненно, выиграл самозащитник Владимир Арьев со своим обращением к Шуфричу о персональных отношениях нардепа с Луценко. Это прозвучало дословно так: “Скажите, пожалуйста, после вашего инцидента с Луценко, вы имели право стоять на этой трибуне и докладывать как якобы независимый и беспристрастный представитель следственной комиссии, потому что у вас есть личные отношения с Луценко, которые видела вся страна. Вы даже вчера сказали, что видели Луценко в гей-клубе. Нестор Иванович, что вы делаете в гей-клубах, скажите, пожалуйста?..” Понятно, что угодно сказанное после таких “толстых намеков на тонкие обстоятельства” уже не имело никакого смысла. Даже объяснение Шуфрича, мол лично он Луценко не видел, а только где-то читал о том, что его там кто-то видел и т.д. и т.п. Как говорится “ложечку-то мы потом нашли, но осадок – остался».

Нафтогаз – цаца, СБУ – кака

Временная следственная комиссия по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями Службы безопасности Конституции Украины и действующего законодательства при выполнении своих служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортной системы Украины), как сообщил ее председатель Роман Зварич, имела честь работать в рамках нового закона о следственных комиссиях. Кроме этого господин нардеп сообщил залу: он лично гордится, что у возглавляемой им ВСК не было ни одного решения, принятого не единогласно.

Итак, если верить Заричу, действуя исключительно в рамках нового закона, его ТСК... провела «выемку ряда документов и документальных доказательств». Запугивала «свидетелей», которые вызывались на заседание комиссии «предупреждениями об уголовной ответственности за дачу неправдивых показаний» парламентской структуре, которая, кстати, не имеет никакого процессуального статуса. Установила «состав преступления в деяниях должностных лиц Службы безопасности Украины», в частности, речь идет о главе СБУ и его первом заместителе. Объявила незаконным задержание «героя растамаживания росукрэнерговского газа» таможенника Тараса Шепитько. И пришла к выводу: «Таких свидетельств, таких свидетелей или очевидцев (на показания которых опирались стражи порядка, в возбуждении дела против Шепитько. – Авт.), не было, их не могло быть в природе... На это мы имеем абсолютно неопровержимые доказательства».

Однако доводить дело до логического завершения и добиваться судебной реабилитации Шепитько нардепам показалось неинтересным.

Вместо этого нардеп Зварич с нардепом Лелюком принялись восторженно выяснить прямо в сессионном зале, означает ли несколькочасовая перевозка задержанного Шепитько в каком-то авто, что Украина вернулась именно в 37-й год. Или при датировании следует ограничиться общим «в 30-ые годы». В придачу Зварич несколько раз жаловался то одному, то другому нардепу, что СБУ отказалась раскрывать парламентской ВСК источники оперативной информации. И ставил в пример Нафтогаз, который обеспечил парламентариев «всеми документами НАК и энергетической таможни». А вот СБУ отказывалась предоставлять процессуальные документы, ссылаясь на тайну следствия.

В итоге самая «результативная» ТСК прекратила свое существование. Дальнейшая судьба собранных ею документов Нафтогаза и энергетической таможни, явное не предназначенных для широкой общественности, нардепов уже не волновала.

Ходит «стервец такой» по Верховной Раде с диоксином в кармане…

Клоунская комиссия по расследованию обстоятельств отравления Ющенко, «невзирая на сопротивление Генпрокуратуры» и самого главного фигуранта следствия, смогла установить: дату возбуждения уголовного дела по факту отравления Ющенко, отсутствие выдвинутого кому бы то ни было обвинения, а также факт, что телефонный разговор некоего Романа с некой Мартой имел место (об исследовании анализов Ющенко на наличие диоксана).

Речь идет о расшифровке телефонного разговора «Романа и Марты», которая широко разошлась в Интернете. Зварич утверждает, что Роман – это он и договаривался с супругой брата о содействии в поиске лаборатории в США, которая могла бы исследовать кровь Ющенко на наличие диоксина. Сивкович убежден, что Зварич разговаривал с Екатериной Ющенко (А Марта – ее “шпионский псевдоним”?). И речь шла о тайном обогащении в США образцов крови Ющенко диоксином, чтобы потом анализы показали в независимых лабораториях “нужный” результат.

Понятно, получив такой богатый материал, Верховная Рада уже не стала себя ограничивать. Григорий Смитюх сразу поставил вопрос ребром: не поручить ли Генпрокуратуре и СБУ разобраться с иностранными спецслужбами, которые «при участии граждан Украины фальсифицировали дело» об отравлении Ющенко. Оказалось, что комиссия додумалась до этого первой, и вопрос уже решает. Ярослав Сухой вспомнил, как нардепы «долгое время со страхом посещали столовую, буфет Верховной Рады после заявления министра внутренних дел о том, что ему точно известны фамилии народных депутатов Украины, которые провозили через границу на территорию нашего государства диоксин, которым отравили Президента». И предупредил, что расслабляться рано: «Вы можете себе представить, сейчас мы ходим рядом с этими людьми. А может, у него что-то там осталось где-то в кармане, или в чем-то... Вы установили фамилии тех народных депутатов Украины, что это за такие подонки? Мы с ними здороваемся тут. Ходим вместе в столовую, а оно в кармане носит, стервец такой, диоксин!..»

«Было бы так смешно, если бы не было так горько, – пожаловался в ответ председатель ВСК Владимир Сивкович. – Потому что, к сожалению, вы помните эти годы – 2005 – 200...» Окончательно запутавшись в датах, господин Сивкович сделал решительную попытку перевести дискуссию на состав... рвоты кандидата в президенты образца 2004 года. Однако зал тему не воспринял и забросал оратора обвинениями в политической заангажированности.

Но есть в этом всем и позитивный момент: срок действия этой ВСК по расследованию обстоятельств отравления Ющенко еще не вышел, и по крайней мере еще раз господин Сивкович порадует Украину своими откровениями. Если в марте 2010-го «диоксиновую» тему топ-политикум еще будет считать интересной.

Но как бы там ни было show must go on – это наши высокооплачиваемые избранники хорошо усвоили. Поэтому вместо ВСК, что передохли на прошлой неделе или на ладан дышат, предложили создать две другие. Одна должна разбираться, почему Янукович указал разные цифры в договоре купли-продажи своей киевской квартиры и декларации о доходах. Другая – выяснять не менее социально значимый для Украины вопрос – как Тимошенко удается жить на ее официальные доходы. И несомненно, результат будет не хуже «достижений» прошлой недели – громкое шоу с потугами на оригинальность, но без всякой претензии на практические результаты.

В материале использованы элементы стенограмм пленарных заседаний Верховной Рады Украины

Елена Перегуда