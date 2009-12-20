Литвин: парламент сам доработает бюджет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен готовить к рассмотрению в первом чтении проект Госбюджета на 2010 год, поскольку он не возвращен правительству на доработку.

Об этом спикер заявил на телеканале Интер в воскресенье вечером.

«Если Верховная Рада Украины не возвращает проект бюджета в Кабинет министров, это означает, что он становится собственностью Верховной Рады», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что нужно сосредоточить все усилия, чтобы подготовить документ не тот, который будет нужен правительству, Президенту, Верховной Раде, а тот, который нужен всей стране. «Чтобы это был бюджет не выживания, чтобы это был бюджет, как минимум, жизни», - сказал председатель ВР.