Герман обвиняет Тимошенко в поджогах офисов ПР

В ночь на воскресенье, 20 декабря, неустановленными лицами совершены поджоги офисов Партии регионов в Ивано-Франковской области и в Запорожье.

Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя ПР Анна ГЕРМАН, сообщается на сайте партии.

«Сегодня около 4 часов ночи сожжен офис Партии регионов и общественная приемная в городе Галич Ивано-Франковской области», - утверждает, в частности, А.ГЕРМАН.

По ее словам, вначале неизвестные подожгли двери, а затем бросили в окна бутылки с «коктейлем Молотова».

А.ГЕРМАН также сообщила, что был подожжен офис Партии регионов в Запорожье.

«Мы расцениваем эти инциденты как террористические акты против нашего кандидата в Президенты и связываем их с экстремистскими выпадами Юлии ТИМОШЕНКО на телеканале «Украина» в программе «Шустер Live» в ночь на субботу», - заявила она, подчеркнув затем: «Мы считаем, что такими методами Юлия ТИМОШЕНКО не победит Виктора ЯНУКОВИЧА. Такие методы наоборот - дадут обратный эффект».

А.ГЕРМАН утверждает, что за последние полгода в Ивано-Франковской области рейтинги В.ЯНУКОВИЧА выросли в 5 раз и составляют 14%. По ее словам, методы, которые оппоненты выбрали для борьбы с В.ЯНУКОВИЧЕМ, - «это не тот путь».