Яценюк хочет положить начало новому формату отношений с ЕС

Кандидат на пост Президента Украины, основатель фонда Open Ukraine Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина должна положить начало новому формату отношений с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на международной конференции в рамках киевского форума безопасности «Мировой кризис: безопасностные последствия и вызовы для расширенной Европы», которая проводится по инициативе фонда Open Ukraine.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что перспективы Украины относительно членства в Европейском Союзе являются непонятными.

«Моя позиция очень четкая: если ЕС готовый к переговорам относительно членства Украины, мы тоже готовы, и мне так же понятно, что ЕС не готов», - сказал он.

Однако, по его словам, Украине необходимо дальше развиваться, и поэтому «мы должны положить начало новому реальному формату отношений, не декларации, не то, во что мы хотим верить, а то, что реально может состояться».

А.ЯЦЕНЮК заметил, что прежде всего Украине необходим безвизовый режим с Европейским Союзом, свободное перемещение товаров и услуг и политический диалог. Также Украина и ЕС должны воплощать совместные большие проекты, начиная с энергетики.

«Это я вижу базовой задачей для наших двусторонних отношений», - сказал он.

Кандидат в президенты также считает, что вступление в силу Лиссабонского соглашения является очень серьезным шагом вперед. По его словам, это значит, что ЕС перешел на абсолютно новый уровень развития.

«Это значит, что на европейском континенте начало создаваться сверхсильное государство. Те методы управления, которые будут в ЕС, означают, что в самом деле ЕС начал становитися всемогущественным», - сказал он.

Однако на европейском континенте необходимо осознать, что Европа – это не только 27 стран – членов ЕС, подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он считает, что Украине не следует забывать о восточных партнерах: начиная с России, Казахстана и Беларуси и заканчивая Азербайджаном и Туркменистаном, как ресурсными странами.

«Я вижу необходимость экономической интеграции с этими странами», - добавил А.ЯЦЕНЮК.