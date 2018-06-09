Александр Фельдман: для развития бизнеса во власть надо заложить конфликт

Политики, кандидаты в Президенты, чиновники без устали говорят о том, что бизнес может «вытянуть» страну из кризиса. Тем не менее, сегодня бизнес обвиняют в том, что он сросся с политикой, сделал ее продажной, подмял под себя власть и диктует ей гибельные для общества решения. Как реально преодолеть эти противоречия? Что необходимо для цивилизованного влияния бизнеса на власть и страну? Кому под силу перестроить их отношения? Об этом - интервью УНИАН известного предпринимателя, народного депутата Украины Александра Фельдмана…

Сегодня многие кандидаты на пост Президента Украины включили в свои программы отдельные блоки обещаний предпринимателям. Разброс идей – от 5-летних налоговых каникул – до льготных банковских кредитов. По Вашему мнению, что из этих обещаний может быть реально воплощено в жизнь?

Если какой-то кандидат обещает сделать предпринимателям легкую и бесплатную жизнь и не предлагает вариантов наполнения бюджета, которые покроют «выпадение» налогов, то такие инициативы бесполезно даже комментировать. Например, налоговые каникулы на 5 лет для всего малого бизнеса, как сегодня предлагают отдельные кандидаты – это заведомо нереальное обещание. Такое же нереальное, как и обещание за 5 лет войти в 20-ку мировых экономических лидеров. Кого это Украина собралась оттуда вытеснить – США, Японию, Китай, ОАЭ?... Это просто смешно. Беднее нас в Европе только Косово, Молдавия и Албания.

Какие обещания предпринимателям можно считать реальными? Запретить необоснованные проверки, т.е. без санкции суда или возбуждения дела. Упростить до минимума бюрократические барьеры. Расширить поле применения упрощенной системы налогообложения. Наложить «железный» пятилетний мораторий на повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Дать госбанкам средства на льготное кредитование предпринимателей, особенно тех которые работают или собираются работать в сфере услуг. Все это может сделать только тот лидер, который ставит своей целью борьбу с коррупцией. Если находящиеся сегодня в тени 50% ВВП выйдут на свет – тогда реально хватит ресурсов на налоговые послабления и стимулы для малого и среднего бизнеса. Об этом говорит пока только Юлия Тимошенко.

Кроме того, нужно дать сигнал, что государство намерено пересмотреть свою позицию в отношении предпринимательства в целом. Мне кажется, что для начала нужно преобразовать сам Госкомитет по предпринимательству и регуляторной политике в отдельное министерство, сменив его руководство и принципы работы.

Насколько такой шаг целесообразен?

По важности выполняемой работы и по социальному охвату, центральный орган исполнительной власти в сфере предпринимательства не уступает многим другим уже существующим министерствам. В этой сфере работает несколько миллионов человек. Предпринимательство производит колоссальный объем ВВП. Для многих городов предпринимательство – единственный стабильный источник бюджетных поступлений. Если мы хотим, чтобы предпринимательство в Украине развивалось – нужно повышать его статус, в том числе и на уровне органов власти.

Без полноценного министерства, все новшества в системе предпринимательства являются «побочными продуктами» деятельности ГНАУ, Минфина, Минэкономики, парламентского комитета по налогам и сборам, законотворчества депутатов из различных фракций. В таких условиях сложно говорить о создании качественного законодательства и прозрачной предпринимательской среды. Сегодня невозможно найти ни главного, ни «крайнего», за то, что происходит.

Министерства по предпринимательству сегодня есть в Индии, Румынии, Ирландии, Швеции, Шотландии, Швейцарии, во многих азиатских станах. Одним словом, там где оно есть – там высокий уровень конкурентоспособности экономики и высокие темпы развития.

Почему, по Вашему мнению, до сих пор не произошло такого преобразования?

Потому что до сих пор наша экономика строилась на основе принципа перераспределения, а не производства. Судите сами, сегодня 99% министерств, со своими функциями достались правительству еще со времен первых правительств. Подавляющее большинство центральных органов власти ориентировано сегодня на перераспределение ресурсов и на обслуживание процессов, а не на достижение результатов. До кризиса экономику двигало ГНАУ, Нефтегаз и Фонд госимущества. Кто двигал – то и получили…

На выходе из кризиса украинскую экономику должны вытягивать совершенно другие «рабочие лошадки». Это Минфин – через финансовые стимулы. Министерство регионального развития и строительства – через инфраструктурные проекты. И условное Минпредпринимательства – через поддержку частной инициативы. Если посмотреть на эти органы сегодня, то первое - находится без руководителя и имеет множество конфликтов с другими институтами, второе – не является влиятельным, поскольку у государства нет средств на капитальные проекты, а третье – представляет собой какой-то «круглый стол без повестки дня».

Ваше отношение к заявлению премьера Юлии Тимошенко о том, что она больше не пойдет на квотно-партийный принцип формирования правительства из-за его неэффективности?

Она просто озвучила то, о чем уже давно говорят люди, которых «задолбало» происходящее. Скажу вам больше – не только партийный принцип не эффективен, но и назначение министров из числа народных депутатов тоже. Я давно уже начал замечать такую закономерность – смотришь на человека в парламенте, много законов пишет, выступает, министра, премьера и президента критикует, интервью дает на лево и на право, ну просто гений. Попадает в министерское кресло и как подменили: ни умных законопроектов, ни красноречия, ни реформ о которых рассуждал под куполом… Единицы бывших депутатов могут быть хорошими министрами – я в этом убежден. Считаю, что работать в Кабмин должны идти профессионалы с соответствующим образованием, опытом практической работы, чисто профессиональными, не политическими амбициями, а не депутаты.

Если министр выбирается из числа депутатов, тем более если за него голосуют индивидуально, а не в пакете, то это всегда будет результат компромисса. Руководители фракций будут перед голосованием говорить своим депутатам, что Иван Иванович прекрасный человек и порешает все вопросы. А Иван Иванович будет «переляканный» на всю жизнь и будет думать о том, как не нарушить обязательства, а не о том, как гнуть свою линию…

Может быть это странно прозвучит, но, для того, чтобы развивалось предпринимательство, в систему власти нужно заложить созидательный конфликт, а не сложную систему договоренностей, которую у нас называют «консенсус». Вспомните историю любых реформ и модернизационных проектов – это всегда был конфликт. Только «развал» чего-то может быть результатом консенсуса. Руководитель должен отстаивать интересы подведомственного сектора и обеспечивать эффективность этого бизнеса. Он должен по своему статусу сражаться с такими же представителями других корпораций - с ГНАУ, Минфином и пр. А депутаты должны отстаивать интересы более широких слоев общества. Сегодня получается наоборот. Госкомпредпринимательства лоббирует интересы Пенсионного Фонда и ГНАУ, а депутаты лоббируют интересы предпринимателей.

Кто, по Вашему мнению, должен возглавить гипотетическое Минпредпринимательства, если такое будет создано?

Однозначно это должен быть кто-то новый, молодой, активный. Кто-то из лидеров предпринимательских организаций. Кто-то, кого они предварительно поддержат сами. Люди, которые начинают рассуждать на тему предпринимательства со слов – «Помню, как Кучма в 95 году мне что-то там говорил…» - неадекватны ни времени, ни задачам.

Каким, по Вашему, будет следующий состав Кабмина и какие у него будут первоочередные задачи?

Честно говоря – не завидую любому первому Кабмину при любом новом президенте. Ожидания опять будут завышены, и один неверный шаг или пробуксовка с антикризисными мерами потянут за собой колоссальный негатив со всех сторон. Следующий премьер со следующим Президентом должны работать «тандемом». Не представляю, как они будут договариваться между собой, но это должен быть крепкий политический союз, примеров которому в Украине пока не было.

Первое, что должен сделать такой «тандем» – отдать максимум полномочий на места. Это нужно для того, чтобы не дать друг другу узурпировать власть и сбросить с себя сверхполномочия и сверхответственность. Подготовка к ЕВРО-2012 показала, что пока строительство стадионов будет рассматриваться на уровне СНБО – толку не будет.

Второе – нужно поменять структуру Кабмина и систему статистики. Нужно выбрать несколько государственных приоритетов, выделить по ним профильные министерства и назначить сильных руководителей. Статистику нужно пересмотреть для того, чтобы, с одной стороны, начать работу с чистого листа, а с другой – настроить ее на новые приоритеты.

Третье – новому главе государства нужно будет после выборов равноудалиться на безопасное расстояние от всех, кроме иностранных консультантов, ученых и лидеров профессиональных объединений.

Четвертое – подобрать энергичного Генпрокурора, который будет следить за получившими деньги и полномочия местными властями и который будет лично отвечать за успехи в борьбе с коррупцией.

Ну вот, все как обычно - начинали с изменения подходов к бизнесу, заканчиваем прокурором…

Проблема в том, что мы занимались либо первым, либо вторым. А это отнюдь не взаимоисключающие вещи. Дадим возможность развиваться цивилизованному бизнесу, а с тех, кто будет работать «по понятиям», спросим. И все у нас получится…

Интервью взял Сергей Прокопенко