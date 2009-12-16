Государство Науру признало независимость Абхазии за $50 миллионов

Карликовое государство Науру признало независимость Абхазии.

Как сообщили УНИАН в МИД Абхазии, вчера был подписан договор об установлении дипломатических отношений между Абхазией и Республикой Науру.

«Между странами была достигнута договоренность развивать отношения во всех областях современной жизни государств. В ближайшее время представители Республики Абхазия посетят Республику Науру для рассмотрения инвестиционных проектов, а также проектов по развитию взаимоотношений между Абхазией, Республикой Науру и странами Тихоокеанского региона», говорится в сообщении.

Таким образом, Науру стала четвертой страной, которая признала независимость Абхазии.

Как сообщает newsru, Россия заплатит карликовому государству Океании 50 миллионов долларов за признание Абхазии и Южной Осетии.

Ранее независимость Абхазии признали Россия, Никарагуа и Венесуэла.

Республика Науру - карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 кв. км с населением 14 тыс. человек. Независимость провозглашена в 1968 году. 14 сентября 1999 г. Республика Науру была принята в ООН.