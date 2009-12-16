Яценюк отменил поездку в Ужгород в связи с возможными провокациями

Управление государственной охраны 15 декабря обратилось к кандидату на пост Президента Украины, лидеру «Фронта перемен» Арсению ЯЦЕНЮКУ с просьбой отменить поездку в Ужгород на митинг-телемост, запланированный на 16 декабря, поскольку, по оперативным данным, против политика готовятся провокации, которые могут причинить вред здоровью и жизни людей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, отметив, что политик отменил свою поездку в Ужгород, поскольку в случае провокаций могут пострадать люди.

При этом в пресс-службе не исключают, что за организацией подобных провокаций стоит городской голова Ужгорода Сергей РАТУШНЯК, который в своих заявлениях и интервью прибегает к грубым высказываниям и угрозам в адрес «Фронта изменений» и его лидера.

“Функция Сергея РАТУШНЯКА, как технического кандидата в Президенты, – всячески препятствовать Арсению ЯЦЕНЮКУ, используя при этом грубые черные технологии, разжигая межнациональную вражду и ксенофобию”, - подчеркивается в сообщении.