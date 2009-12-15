Тигипко: Кабмин прокручивает деньги неугодных Тимошенко бизнесменов

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО обвиняет правительство в дискредитации приватизационных конкурсов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя, в частности, ситуацию с невозвращением залоговых средств, внесенных участниками конкурса по продаже Одесского припортового завода.

«Если цель правительства - навсегда отвадить инвесторов от участия в конкурсах по приватизации госимущества, то что-либо лучшее нечего и придумать», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, «правительство банально прокручивает деньги неугодных Юлии ТИМОШЕНКО бизнесменов, ссылаясь на разные причины». Политик убежден, что и без того низкое доверие инвесторов к украинской приватизации после таких действий правительства упало к нулю.

«Выборочный подход к инвесторам, незаконное использование их денег разрушает саму идею приватизационного конкурса, превращая его в способ легализации незаконной продажи активов «своим» и инструмент наказания «чужих». Дискредитируя приватизационные конкурсы, власть обрекает страну на экономическое прозябание», - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, в конце сентября конкурс по продаже ОПЗ был сорван, после чего до 10 октября Фонд госимущества обязан был вернуть залоговые средства всем трем претендентам на предприятие. Однако деньги отдали только «Сибур Холдингу» – дочерней компании российского «Газпрома». На прошлой неделе Хозяйственный суд Киева обязал Фонд госимущества вернуть закладную в 400 млн. грн. компании «Фрунзе-Флора», связанной с предпринимателем Константином ГРИГОРИШИНЫМ. Аналогичный иск против ФДМ подала и компания «Нортима».