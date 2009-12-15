Гриценко: Президент не должен быть белым и пушистым

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что украинцы поддерживают его проект Конституции Порядка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Ривне.

“Проект конституционных изменений от Виктора ЮЩЕНКО не отвечает на вопрос, как усовершенствовать систему государственной власти”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что предложил свой проект Основного Закона еще в январе этого года, задолго до выборов. В документе, который получил название Конституция Порядка, А.ГРИЦЕНКО инициирует модель сильной президентской власти.

“Президент не должен быть таким себе белым и пушистым гарантом, который остается над схваткой, лишь ездит открывать памятники, музеи, а также раздает ордена”, - сказал политик.

Вместо этого А.ГРИЦЕНКО предлагает предоставить Президенту полномочия главы правительства и считать его программу такой, что уже поддержана народом и, соответственно, не нуждается в утверждении в парламенте.

“Если тебя избрали Президентом – садись работать, и с первого же дня на посту выполняй то, что пообещал гражданам”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Впрочем, автор Конституции Порядка отмечает и общее в своем документе и проекте В.ЮЩЕНКО. Это – идея усиления местной власти и передачи на места как можно больше ресурсов и полномочий.

А.ГРИЦЕНКО также заявил, что видит поддержку идей, заложенных в Конституции Порядка, среди некоторых политиков и даже кандидатов в президенты. В частности, он назвал фамилии Юлии ТИМОШЕНКО и Сергея ТИГИПКО.

“Соответственно, можно говорить, что мой проект Конституции также найдет поддержку среди парламентариев и политиков”, - считает А.ГРИЦЕНКО.