Ющенко поручил Матвиенко провести в Донецке кастинг

В Донецке заместитель главы Секретариата Президента Украины Анатолий МАТВИЕНКО подтвердил, что проведет серию консультаций по кандидатуре губернатора области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТВИЕНКО сообщил сегодня журналистам после заседания коллегии облгосадминистрации.

"Я не буду лукавить. Я приехал в Донецк, чтобы решать кадровые вопросы", - сказал А.МАТВИЕНКО. По его словам, никаких фамилий он пока называть не будет, но уточнил, что претендентов на пост губернатора области "очень много".

Замглавы Секретариата Президента также акцентировал, что он против местного патриотизма и не видит "ничего плохого", если область возглавит человек из другого региона Украины.

Одновременно А.МАТВИЕНКО отметил, что "при прочих равных условиях" кандидату-донетчанину при назначении будет отдано предпочтение.

Как сообщал УНИАН, председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим ЧУПРУН обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой предоставить отпуск с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.