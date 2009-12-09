Луценко угрожает Секретариату Ющенко уголовным делом

МВД намерено возбудить уголовное дело относительно снятия лайтбоксов еженедельника "Комментарии".

Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Луценко на пресс-конференции в среду.

"По указанию секретариата президента снят лайтбокс одного из украинских журналов. Я получил заявление по этому поводу, и сегодня будет возбуждено уголовное дело относительно вмешательства в журналистскую деятельность", - сказал Луценко.

"Мы соберем и передадим в прокуратуру материалы для того, чтобы понесли наказания те, кто разговорами о свободе слова занимает эфир, а на самом деле дает команды снимать лайтбоксы, которые не угодили секретариату президента", - сказал он.

Раньше сообщалось, что в ночь на 8 декабря в центре Киева были сняты 177 ситилайтов с рекламой еженедельника "Комментарии" по указанию секретариата президента.

Демонтировали рекламные макеты с обложкой, на которой изображен президент Виктор Ющенко, который целуется с лидером Партии регионов Виктором Януковичем, с заголовком "Ющенко выторговал кресло премьера".

"Украинская правда"