Луценко угрожает Секретариату Ющенко уголовным делом
За "снятый лайтбокс"...
МВД намерено возбудить уголовное дело относительно снятия лайтбоксов еженедельника "Комментарии".
Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Луценко на пресс-конференции в среду.
"По указанию секретариата президента снят лайтбокс одного из украинских журналов. Я получил заявление по этому поводу, и сегодня будет возбуждено уголовное дело относительно вмешательства в журналистскую деятельность", - сказал Луценко.
"Мы соберем и передадим в прокуратуру материалы для того, чтобы понесли наказания те, кто разговорами о свободе слова занимает эфир, а на самом деле дает команды снимать лайтбоксы, которые не угодили секретариату президента", - сказал он.
Раньше сообщалось, что в ночь на 8 декабря в центре Киева были сняты 177 ситилайтов с рекламой еженедельника "Комментарии" по указанию секретариата президента.
Демонтировали рекламные макеты с обложкой, на которой изображен президент Виктор Ющенко, который целуется с лидером Партии регионов Виктором Януковичем, с заголовком "Ющенко выторговал кресло премьера".