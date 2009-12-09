В ЕЦ говорят, что за деньги Стабфонда Кабмин покупает канцтовары

Народный депутат, один из лидеров партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА заявляет, что в проекте государственного бюджета на 2010 год не должно быть Стабилизационного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«В проекте бюджета на 2010 год не нужно оставлять черных ходов для того, чтобы правительство могло неконтролировано распоряжаться государственными финансами. Поэтому такое образование, как Стабилизационный фонд, должно исчезнуть из главной сметы страны», - заявил В.ПЕТЁВКА, комментируя подготовку проекта государственного бюджета на 2010 год.

Политик отметил, что в этом году в госбюджете Стабилизационный фонд возник как результат разделения специального фонда. «Но если использование денег спецфонда четко регламентировано, то средствами Стабилизационного фонда правительство распоряжается в ручном режиме по своему собственному усмотрению. В итоге вместо финансирования инвестиционных проектов и проектов по подготовке к Евро-2012, за средства Стабфонда покупаются канцелярские товары и выпускаются газеты», - заявил он.

Депутат напомнил, что сейчас 2/3 средств Стабилизационного фонда используются не по назначению. «Это и паспортизация памятников архитектуры, и средства на нужды государственных органов, например, Госкомиссии по ценным бумагам. Но наиболее ярким примером правительственного произвола стало выделение около 8 млн. грн. для подписки местной власти на дополнительный тираж «Урядового курьера», - отметил В.ПЕТЁВКА.

По мнению политика, чем меньше возможностей у правительства “неконтролировано запускать руки в государственный карман”, тем больше гарантий, что каждая гривня будет использоваться по целевому назначению. «В проекте бюджета на 2010 год не должно быть ни Стабилизационного, ни других фондов, средства из которых власть могла бы использовать неконтролировано», - подчеркнул депутат.