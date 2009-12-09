Луценко напомнили, благодаря кому он стал министром

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, Парубий считает заявление Луценко тревожным симптомом для украинского общества.

«Если каждый из руководителей силовых ведомств будет сам определять, на какие совещания ему ходить, а на какие - нет, кого слушать, а кого не слушать, то с ужасом можно представить, что в этом государстве может произойти», - заявил возмущенный Парубий.

По его словам, есть определенные законом сферы ответственности и министра внутренних дел, и Президента Украины.

«Президент Украины является главнокомандующим и Луценко был назначен министром внутренних дел по квоте Президента и по квоте «Нашей Украины». Однако суть не в политическом подтексте, а в том, что руководитель ведомства не может на свое усмотрение определять, к кому он будет ходить на совещания, а к кому не будет», - утверждает народный избранник.

Парубий убежден, что такая ситуация в огромной мере настораживает и доказывает тот факт, что Юрий Луценко не смог перейти с уровня политического деятеля на уровень деятеля государственного.

«Если подобная тенденция в силовых органах не будет остановлена, то государство может скатиться в правовой хаос», - подчеркнул политик.