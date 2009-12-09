Счетная палата: детям-чернобыльцам недодают молока и фруктов

Счетная палата заявляет о многочисленных нарушениях, неэффективности и несоответствии законодательству в выделении и использовании средств на компенсацию и бесплатное питание детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Счетной палаты, ведомство провело аудит эффективности использования средств госбюджета в Ривненской и Волынской областях за 2007-2008 годы и І полугодие 2009 года, выделенных на выплату компенсации семьям с детьми и бесплатное питание детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как показали результаты аудита, в учебных заведениях, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, свыше 33 тыс. детей кормят только на 30-50% от норм, утвержденных Кабинетом министров. Детям недодают молока, овощей, фруктов.

Аудиторы Счетной палаты отмечают, что система выплаты компенсации и бесплатного питания, созданная Кабмином и Министерством труда и социальной политики, является неэффективной и не отвечает Закону Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”.

Ряд компенсаций и помощи, определенных данным законом, были остановлены и отменены законами о госбюджете на 2007 и 2008 гг. А право определять размеры социальных выплат предоставлено Кабмину. Хотя Конституционный Суд признал неконституционными эти нормы, правительство его решения не выполнило, констатируют в Счетной палате.

В частности, постановлением Кабмина вместо ежемесячных выплат для потерпевших детей школьного возраста, исходя из размеров минимальной заработной платы, установлены мизерные фиксированные размеры 16,50 грн. и 32 грн.

Кроме того, отменены выплаты в двойном размере помощи по уходу за потерпевшим ребенком до достижению им трехлетнего возраста, а также семьям, имеющим детей в возрасте от 7 до 16 лет (учеников в возрасте до 18 лет) и проживающие на радиоактивно загрязненных территориях. За последние два года в Волынской области такие выплаты не осуществлялись вообще, а в Ривненской области – только по решению судов.

Несоответствие установленных правительством выплат и помощи размерам, определенным законом, повлекло многочисленные иски пострадавших граждан в судебные органы, отмечают в Счетной палате.

Отсутствие контроля со стороны Минтруда и Главного управления труда, социальных вопросов и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Волынской облгосадминистрации привела к тому, что на протяжении 2007 и 2008 гг. Управление труда и социальной политики Камень-Каширской райгосадминистрации уменьшило (в среднем в 6,5 раз) размер денежной компенсации 13 детям-инвалидам. Дети недополучили около 60 тыс. грн. компенсации.

Аудитом также установлено, что Министерство финансов, Минтруда в 2007 и 2008 годах неэффективно управляли крайне ограниченными средствами госбюджета, выделенными на выплату компенсации семьям с детьми и бесплатное питание потерпевших детей. Как следствие, на счетах сосредоточились остатки средств в сумме 51,1 млн. грн., которые в конце года возвращены в бюджет.