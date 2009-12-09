Профсоюз газовых хозяйств начнет всеукраинскую акцию протеста

10 декабря с 09.30 до 19.00 у здания Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины (Киев, ул. Смоленская, 19) состоится митинг профсоюза работников газовых хозяйств Украины.

Это мероприятие станет началом бессрочной акции протеста профсоюзов работников газовых хозяйств Украины.

Основные требования от органов власти: «принять срочные меры для улучшения состояния газовых сетей в стране и не допустить роста аварийности, срочно пересмотреть тарифы на услуги компаний по газоснабжению и газификации, прекратить преступные эксперименты в отрасли во время отопительного сезона через создание нового незаконного посредника - ДП «Нефтегазсети».

С целью всестороннего освещения гражданской позиции работников трудовых коллективов отрасли и равноправного доступа представителей СМИ к информации, профсоюз работников газовых хозяйств Украины организует пресс-площадку по адресу: Киев, ул. Смоленская, 19 (НКРЭ), начало работы - 10 декабря в 10.30.

Контактное лицо: Инна Максименко (050) 445-26-49.

