Богословская считает, что у Украины нет гарантий безопасности территории

Вопрос гарантий безопасности странам, отказавшимся от ядерного оружия – Украине, Казахстану и Беларуси, - до сих пор не решен.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, выступая на форуме европейских и азиатских СМИ в Москве.

«После того, как Украина отказалась от ядерного оружия, не было подписано ни одного международного договора. Был подписан Будапештский меморандум – памятка, в котором формула безопасности Украины выглядит приблизительно так – если на территорию Украины кто-то соберется посягнуть, то подписанты Будапештского меморандума соберутся и подумают, что им делать», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

«Если мы считаем это гарантией безопасности территории, то мы обманываем сами себя», -подчеркнула депутат. При этом она добавила, что это касается также Казахстана и Беларуси.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что Президент Румынии, страны, которая является членом НАТО, трижды заявлял о том, что не признает сегодняшние границы. «Это практически десятая часть территории Украины - это вся наша Бессарабия, это Черновицкая область», - сказала народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря было распространено совместное заявление РФ и США в связи с завершением срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

В этом документе Россия и США подтверждают гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам по истечению выше указанного Договора 4 декабря 2009 года.

«Выполнение этими государствами своих обязательств по Протоколу к Договору о СНВ от 23 мая 1992 года (Лиссабонский протокол) и их присоединение к ДНЯО в качестве государств, не обладающих ядерным оружием, укрепило их безопасность, что нашло отражение, в том числе в Будапештских меморандумах от 5 декабря 1994 года. В этой связи Россия и США подтверждают, что зафиксированные в Будапештских меморандумах гарантии будут по-прежнему применяться после 4 декабря 2009 года», - подчеркивается в заявлении.