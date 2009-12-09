Луценко в знак протеста ушел с совещания, которое проводит Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности, после чего министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в знак протеста ушел с совещания.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло на совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции.

В.ЮЩЕНКО, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО, и.о. генерального прокурора Сергею ВИНОКУРОВУ, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, заместителям руководителей Министерства юстиции, налоговой администрации, таможенной службы, сказал, что они непрофессиональны.

«Я хотел бы сказать, что вы бездарные министры и руководители ведомств. Своей работой, своей некомпетентностью вы унижаете эту нацию», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что эти должностные лица не могут оправдать надежд 46 миллионов украинцев относительно борьбы с коррупцией, потому что вы непрофессиональны, потому что вы не можете профессионально возглавить борьбу с коррупцией, и вы знаете, почему? Прокуратура, милиция и так далее, знаете почему – потому что вы являетесь соучастниками этого ужасного процесса», - заявил В.ЮЩЕНКО.

После этих слов Ю.Луценко поднялся и спросил, может ли он уйти, отметив, что, по его мнению, это несправедливые обвинения. В.ЮЩЕНКО разрешил министру покинуть совещание.

Реагируя на то, что Ю.ЛУЦЕНКО покинул совещание, Президент сказал: «Хочу объяснить, почему министр ушел. Потому что на его месте я бы не приходил, на его месте я бы давно подал в отставку».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что за последние два года уровень добропорядочности по международным рейтингам страны снизился с 99-го места на 146-е место. Президент также отметил, что впервые за последние годы наблюдается снижение индекса раскрытия коррупционных преступлений. За последние 10 месяцев этот показатель снизился почти на 15%.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня также наблюдается значительное снижение уровня раскрытия коррупционных дел – на 40,2%. «Это первый признак того, что Министерство внутренних дел занимается политикой, не хватает времени на выполнение прямых функций», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что сегодня коррупция в стране начинается с самых высоких государственных чиновников. «Вот почему я говорю о министре одном, втором, третьем, почему я говорю о правительстве – потому что в каждой нации борьба с коррупцией ведется правительством. Как она может вестись в Украине, эта борьба, когда правительство само закрывает 20% дел по милиции и 25% дел - по таможенной службе», - спросил В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что сегодня некомпетентно возбуждаются дела, а затем закрываются через несколько дней. В.ЮЩЕНКО не исключил, что это делается для того, чтобы запугать людей, покорить их.

«Так, может, нам на амбарный замок закрыть эту милицию и пусть она последние 40 дней не мордует нацию», - спросил Президент.