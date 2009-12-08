Глава КС: не существует страны, где были бы невозможны фальсификации

Конституционный Суд Украины не рассматривал вопрос о возможности фальсификаций выборов Президента Украины, главным заданием КС является защита прав человека во время выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, об этом заявил председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК на встрече с Миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента Украины, комментируя решение КС от 19 октября 2009 года относительно Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Он в очередной раз отметил, что никаких негативных последствий быть не может, напротив, решением КС из закона изъяты положения, которые суживали права человека.

По мнению А.СТРИЖАКА, каким бы совершенным ни был закон, возможность фальсификаций, при желании, всегда найдется. «Не существует страны, где были бы невозможны фальсификации. Но этим должны заниматься соответствующие компетентные органы, а не Конституционный Суд», - отметил председатель КС.

Он также сообщил, что сейчас КС продолжает рассмотрение дела о введении уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства, которое было выделено в отдельное производство во время рассмотрения дела о Законе «О выборах Президента Украины». «Решение по этому делу будет вовремя, и на ход избирательного процесса никак не повлияет», - убежден А.СТРИЖАК.

Представители ОБСЕ интересовались ролью и границами компетенции Конституционного Суда непосредственно во время выборов Президента и ходом других дел, которые находятся на рассмотрении КС, в частности тех, которые касаются административной юстиции.

А.СТРИЖАК высказал пожелание, чтобы президентские выборы в следующем году в Украине отвечали всем установленным критериям, чтобы у иностранных наблюдателей было как можно меньше работы.