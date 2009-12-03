Герман собирается опять податься в «свободную журналистику»

Народные депутаты Борис КОЛЕСНИКОВ и Анна ГЕРМАН не имеют никаких сомнений в победе на президентских выборах лидера Партии регионов и уже определились, чем будут заниматься после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня во время совместной пресс-конференции во Львове.

По словам А.ГЕРМАН, после победы В.ЯНУКОВИЧА она сразу вернется к работе в СМИ и «опять будет свободной журналисткой». При этом она не уточнила, намерена ли сложить депутатские полномочия.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что ему «нравится законотворческая деятельность, поэтому после президентских выборов он и в дальнейшем будет работать в парламенте».