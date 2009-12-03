Экс-глава ЦИК уже видит: избирательный процесс будет «непростым»

В украинском парламенте нет политической воли для внесения изменений в закон о выборах Президента. Так считает экс-председатель ЦИК Ярослав Давидович.

В комментарии сайту «Наш выбор» эксперт сказал: «Практически 243 поправки не получили жизни. Cтало окончательно понятно, что политические силы в парламенте полностью устраивает закон, который был принят 24 июля, нормы которого Конституционный Суд признал незаконными».

По словам Давидовича, Верховная Рада должна была в обязательном порядке пересмотреть положения и привести в соответствие нормы закона после выводов КС. Без этого, как отметил эксперт, возникает пакет вопросов, в частности: как будет продвигаться избирательная кампания и как поступать тем избирателям, которые будут находиться за рубежом и не будут становиться на консульский учет?

Давидович добавил, что непонятным остается и порядок формирования комиссий по национальному избирательному округу, поскольку КС признал норму закона об участии в избирательных комиссиях по месту регистрации неконституционной.

Нерешенным остался вопрос обжалования результатов работы субъектов избирательного процесса в день голосования и после дня голосования.

«В то же время кроме этих норм остались за гранью правового рассмотрения вопросы участия в избирательном процессе общественных наблюдателей и общественных организаций. Обеспокоенность вызывает и то, что в списки избирателей будут вноситься изменения в день голосования по решению УИК. Это еще раз свидетельствует о том, что избирательный процесс в Украине будет непростым», - констатировал экс-председатель ЦИК.

Давидович подчеркнул, что логичные поправки к закону не нашли поддержки в ВР недаром, - «это является составляющей политической программы для отдельных кандидатов в Президенты».

«Кандидаты, которые руководствуются законом, должны апеллировать к парламенту, а парламент должен еще раз пересмотреть закон о выборах Президента», - рекомендовал экс-председатель ЦИК.