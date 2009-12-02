Регионалы хотят снять еще одного министра

Партия регионов зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект постановления об отставке министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ. Об этом во время брифинга в парламенте заявил член парламентской фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

"По поручению Партии регионов я сегодня внес и зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении министра труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВОЙ», - сообщил М.ПАПИЕВ.

По его словам, «в пятницу, когда мы будем заслушивать отчет правительства, я требую от Правительства, наконец, сказать правду и не обманывать людей. Более 14,5 млн. граждан пострадали от того, что им не выплатили повышенные пенсии и заработные платы».

При этом М.ПАПИЕВ призвал народных депутатов Украины «быть на стороне правды, поддержать это постановление и отправить министра, который дерзко и вызывающе не выполняет нормы Конституции Украины и законов в отставку".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство направило независимым финансовым экспертам закон о повышении социальных стандартов и об изменениях в бюджет на 2009 год для получения объективного заключения о последствиях их принятия.

«Я надеюсь, что именно экспертные круги объявят свой приговор данному псевдосоциальному закону. Мы будем двигаться совсем иным образом, не так, как они – повышать народным депутатам пенсии и заработные платы на базе таких законов о социальных стандартах, а мы будем повышать тем группам людей пенсии и заработные платы, которые действительно существенно отстали по своим уровням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер добавила, что одновременно эти законы будут переданы также иностранным финансовым экспертам для проведения независимой оценки.