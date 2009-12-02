Украинским туристам уже не нужна виза в Бразилию

Сегодня в Киеве было подписано соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Федеративной Республики Бразилия о частичном отказе от виз.

Как сообщается на официальном сайте Президента Украины, отмеченное Соглашение создает правовые основания для либерализации визового режима по отдельным категориям граждан Украины и Бразилии. В частности предусматривается, что граждане двух стран имеют право свободно путешествовать без виз с деловой или туристической целью.

В то же время, как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раньше на совместной с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Инасио Лула да СИЛВОЙ пресс-конференции сообщил, что сегодня было подписано соглашение о введении безвизового режима между Украиной и Бразилией.

«Отдельно хотел бы выделить достигнутые договоренности и подписание соглашения о переходе на безвизовый режим. Я уточняю: соответствующим соглашением предусматривается безвизовый характер туристических отношений, что фактически позволяет для каждой категории граждан двух стран осуществлять безвизовый режим поездок. Я убежден – это большая победа, это шаг к усилению человеческого обмена», - в частности сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он сообщил о подписании соглашения об обеспечении прямого воздушного сообщения. В.ЮЩЕНКО отметил, что прямые авиарейсы планируется начать через полгода. Полеты будут осуществляться трижды в неделю.