Карпачева хочет получить больше полномочий

Народные депутаты Украины от фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Эдуард ПАВЛЕНКО и Нина КАРПАЧЁВА предлагают внести в законодательство изменения, которые расширят полномочия омбундсмена.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте проекте Закона Украины «О внесении изменений и дополнений в Кодекс административного судопроизводства Украины» относительно осуществления Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в сфере административного судопроизводства.

Как отмечают авторы законопроекта, с введением в действие конституционно-правовой реформы Верховная Рада Украины получила статус высшего координационного государственного органа в системе высших центральных органов власти и института Президента Украины. В формате правового поля действия действующей Конституции речь идет о внедрении в Украине парламентско-президентской формы правления с предоставлением Верховной Раде Украины функций парламентского контроля как единственного политического органа государства по определению принципов всех векторов внутренней и внешней политики и парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, осуществление которого Конституция Украины возлагает на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (статья 101 Конституции Украины).

Поэтому, по мнению депутатов, необходимо предусмотреть механизм реализации Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека права непосредственно принимать участие в административном процессе. Наделение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека правосубъектностью как участника административного процесса на стороне граждан станет дополнительной гарантией защиты конституционных прав и свобод человека при рассмотрении административными судами исков по восстановлению этих прав.

Авторы документа считают, что предложенные изменения и дополнения на законодательном уровне создают правовую основу для выполнения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека конституционных обязанностей по осуществлению парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые стали предметом судебной защиты.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2006 г. парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЁВОЙ как Уполномоченного ВР по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданы в 20-дневной срок. Н.КАРПАЧЁВА занимала должность Уполномоченного ВР по правам человека с 1998 года.

14 декабря фракция “Наша Украина” на заседании поддержала предложение президиума партии относительно кандидатуры известного правозащитника, руководителя Украинской Хельсинской группы Евгения ЗАХАРОВА на должность Уполномоченного ВР.

15 декабря А.МОРОЗ внес в парламент кандидатуру Н.КАРПАЧЁВОЙ на должность Уполномоченного ВР по правам человека.

11 января 2007 года Верховная Рада планировала назначить Уполномоченного ВР по правам человека, но выборы были перенесены на начало следующей сессии парламента, которая откроется 6 февраля.