Кравчук даст пресс-конференцию по случаю 18-летия Всенародного референдума

Сегодня в 12.00 в Киеве состоится пресс-конференция первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА по случаю 18-летия со дня проведения Всенародного референдума о провозглашении Независимости Украины. Тема пресс-конференции: „Наведение порядка во власти – ключевая предпосылка сохранения и укрепления независимости”. Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Грушевского, 10. Контактный телефон – 254-06-11.

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