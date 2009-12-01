Кравчук даст пресс-конференцию по случаю 18-летия Всенародного референдума
10:08, 01 декабря 2009Политика
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Сегодня в 12.00 в Киеве состоится пресс-конференция первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА по случаю 18-летия со дня проведения Всенародного референдума о провозглашении Независимости Украины.
Тема пресс-конференции: „Наведение порядка во власти – ключевая предпосылка сохранения и укрепления независимости”.
Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Грушевского, 10.
Контактный телефон – 254-06-11.
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