Януковичу нужен Ющенко, потому что сам с Тимошенко не справится?

Народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в случае избрания президентом Украины готов уступить Виктору ЮЩЕНКО гуманитарный блок в правительстве, но при этом рискует потерять доверие идеологически активной части своих избирателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом А.СЕНЧЕНКО сказал, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА о готовности сотрудничать с В.ЮЩЕНКО после выборов по вопросам формирования нового правительства.

«У ЯНУКОВИЧА такой страх перед победой ТИМОШЕНКО, что он готов объединиться со своим идеологическим антиподом, и, как это бывало и ранее, в том же 2007 году, поступиться идеологическими принципами. Поэтому сегодня он пошел на союз с ЮЩЕНКО, о чем свидетельствует полная координация политических ходов двух Викторов, объединенных ненавистью к ТИМОШЕНКО», - считает депутат.

«ЮЩЕНКО в качестве «младшего» обязался обеспечить 37 голосов фракции НУ-НС для создания коалиции с Партией регионов. За это он рассчитывает получить должность почетного главы правительства, но при этом уступает ЯНУКОВИЧУ управление финансово-экономическим и социальным блоками. Самому же ЮЩЕНКО остаются вопросы культуры, языка, истории - одним словом, весь гуманитарный блок», - заявил А.СЕНЧЕНКО.

«В этом союзе ЯНУКОВИЧ – старший партнер, а ЮЩЕНКО у него на подхвате. За это Виктор Федорович уступает Виктору Андреевичу ключевые идеологические позиции», - отметил А.СЕНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧА интересуют финансовые и экономические ресурсы, и он готов переступить через идеологические принципы своих избирателей, забыв при этом посоветоваться с ними.

«Он чувствует, что сам справиться с ТИМОШЕНКО не может, поэтому ищет помощи у ЮЩЕНКО ценой торговли принципами своих избирателей», - добавил народный депутат.