Киевсовет отдал под застройку еще один участок заповедника “Древний Киев”
Обошлись без госэкспертизы
Киевский городской совет передал под застройку очередной земельный участок заповедника “Древний Киев” на Андреевском спуске, 17 (территория, прилегающий к Замку Ричарда, – УНИАН). Участок передан компании “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” с целью реставрации и строительства со последующим обслуживанием имущественного комплекса с объектами социальной инфраструктуры.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета 27 ноября. За подготовленный проект решения проголосовали 87 депутатов горсовета.
В соответствии с принятым решением, земельный участок площадью 0,2 га передан в долгосрочную аренду на 50 лет.
Земля передана, несмотря на замечания Управления правовой экспертизы проектов решений и распоряжений Киевского городского совета от 12 октября с.г. Проект возвращался на доработку. В замечаниях отмечалось, что указанный земельный участок принадлежит к землям государственного историко-архитектурного заповедника “Древний Киев”, который занесен в список объектов культурного наследия национального значения Государственного реестра неподвижных памятников Украины. В соответствии с законодательством, проект землеотвода нуждается в обязательном проведении государственной экспертизы, а предварительное заключение от 10.03.2006 г. утратило свою силу. Кроме того, утратило силу заключение Госуправления экологии и природных ресурсов в г. Киеве от 23.03.2005. В связи с ранее изложенным, проект не отвечает требованиям Земельного кодекса Украины, подчеркивало Управление правовой экспертизы.
Как сообщал УНИАН, 29 октября с.г. Киевсовет своим решением передал компании “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.”, с которой подписано соглашение о партнерстве, участок земли на Андреевском спуске, 15, у известного Замка Ричарда. Земельный участок также передан в аренду на 50 лет.
В решении отмечается, что соглашение о сотрудничестве и сотрудничестве Киевсовет и “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” было подписано 6 декабря 2001 года и предусматривало проведение работ по реставрации памятника архитектуры (Замку Ричарда) и последующее его обслуживание и эксплуатацию как имущественного комплекса с объектами социальной инфраструктуры. В замечаниях начальника ГУ земельных ресурсов Юрия КУЛАКОВСКОГО к подготовленному проекту решения отмечалось, что вопрос доотвода земли компании “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” должен быть согласован с постоянной комиссией Киевсовета по вопросам культуры и туризма.
Руководитель указанной комиссии Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ в интервью УНИАН сказал, что направил соответствующие запросы в отношении необходимости доотвода земельного участка и потребности в нем. Но на момент принятия решения на заседании сессии так и не получил ответа на свой запрос. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности принятия такого решения, исходя из того, что с 2001 года компания “Транзнешнл Рисорз. Л.Л.С.” не проводила никаких работ в Замке Ричарда, “он как стоял в запущенном состоянии, так и сегодня таким остается”.
Летом этого года фракция БЮТ в Киевсовете заявляла, что в скандально известной "Схеме размещения гостиниц в городе Киеве на период до 2020 года" фигурирует гостиница по адресу Андреевский спуск, 13-15, расположение которой совпадает с расположением дома-музея Михаила Булгакова и Замком Ричарда.