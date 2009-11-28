Тимошенко заручилась поддержкой еще одной партии

Партия "Христианско-демократический союз" на своем съезде решила поддержать кандидатуру премьер-министра Юлии Тимошенко на выборах президента.

За соответствующее решение проголосовали 174 делегата съезда партии из 212 присутствующих.

Выступая на съезде, лидер партии, депутат Верховной рады от Блока "Наша Украина-Народная самооборона" Владимир Стретович отметил, что аргументами в пользу поддержки Тимошенко являются ее большой опыт управленческой работы на высших должностях и общие с ХДС взгляды на направление развития Украины.

Напомним, что в декабре 2007 года ХДС переизбрала лидером Владимира Стретовича. 31 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала премьер-министра Юлию Тимошенко кандидатом в президенты.

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