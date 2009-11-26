ЕЦ расколола проблема выбора из трех кандидатов?

В партии экс-главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ «Единый Центр» - раскол, пишет газета «Дело » (№ 198 от 26 ноября).

Народные депутаты, входящие во фракцию «НУ-НС» в парламенте от партии «Единый Центр», разошлись во мнениях по поводу своего политического будущего. Одна часть, включая руководство партии, склоняется ко мнению, что на выборах Президента следует сохранить нейтралитет и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты. Остальные же ищут поддержки в крупных политических силах.

Половина членов партии склоняется к тому, чтобы отдать предпочтение на президентских выборах нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО. Активным сторонником действующего Президента в «Едином Центре» является народный депутат Виктор ТОПОЛОВ. Среди местных ячеек партии на сторону В.ЮЩЕНКО в первую очередь готова перейти часть Тернопольской облорганизации.

«Да, действительно, люди ведут переговоры о том, чтобы работать в штабе ЮЩЕНКО… Я им этого запретить не могу», - заявил «Делу» глава Тернопольской облорганизации «Единого Центра» Сергей ТАРАШЕВСКИЙ.

Кроме того, он не исключил, что и сам будет поддерживать В.ЮЩЕНКО. «Это мое личное мнение как физлица, но глобальное решение примет «Единый Центр» на съезде», - подчеркнул С.ТАРАШЕВСКИЙ. Также он не исключил, что «Единый Центр», съезд которого пройдет лишь в феврале, накануне второго тура президентских выборов, примет решение абстрагироваться и не поддерживать ни одного из кандидатов.

При этом тернопольский губернатор Юрий ЧИЖМАРЬ, назначенный на эту должность с руки экс-главы Секретариата Президента В.БАЛОГИ, официально заявил «Делу», что будет голосовать за В.ЮЩЕНКО, подчеркнув при этом, что не является членом «Единого Центра».

Вторая половина членов «Единого Центра» ориентируется на премьер-министра. В частности, помочь Юлии ТИМОШЕНКО победить на выборах президента вызвался народный депутат Михаил ПОЛЯНЧИЧ, пишет газета. Он готов возглавить штаб Ю.ТИМОШЕНКО в Хмельницкой области.

«У меня длинная история отношений с ТИМОШЕНКО, я иногда с ней встречаюсь, но это еще ничего не значит», - сказал «Делу» сам М.ПОЛЯНЧИЧ. Заручившись его поддержкой, Ю.ТИМОШЕНКО может заполучить контроль над Хмельницкой областью, губернатором которой является член «Единого Центра» Иван ГАВЧУК, отмечает издание.

Правда, слухи о назначении М. ПОЛЯНЧИЧА главой штаба возмутили членов БЮТ, пишет газета. Дело в том, что в течение десяти лет этот штаб возглавляет их однопартиец, народный депутат Александр БУДЖЕРАК. Тот, по информации «Дела», категорически отказался делить лидерство в области с «чужаком». «Если подобное случится, я этого так не оставлю», - пригрозил А.БУДЖЕРАК.

Как пишет издание, плюрализма мнений в «Едином Центре» добавил и лидер партии В.БАЛОГА. Он взялся обеспечить победу главе Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ. Эту же информацию «Делу» подтвердили в Партии регионов. «Да, переговоры почти закончились, они работают в нашу поддержку, а мы оставляем контроль над Закарпатьем за БАЛОГОЙ», - отметил собеседник газеты. О том, что тамошние «балоговцы» вплотную работают на В.ЯНУКОВИЧА, ранее заявлял заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ, отмечает «Дело».