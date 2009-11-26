Группа «За Украину!» не будет преодолевать вето Президента

Депутатская группа «За Украину!» из фракции «Наша Украина - Народная самооборона» не будет голосовать за преодоление вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер этой группы, народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что эти деньги нужны, но Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и оппозиция должны найти общую позицию по данному вопросу и на следующей неделе, во вторник, принять совместное консолидированное решение.

По словам В.КИРИЛЕНКО, в случае, если Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в парламенте «будет лишь нагнетать истерию и говорить, что ей опять не дают, для меня лично это будет означать, что в целях у нее нет задачи получить 1 млрд. грн. для преодоления последствий эпидемии».

Он добавил, что в случае, если Секретариат Президента не будет искать вместе с правительством общую позицию для решения этой проблемы, так это также будет означать, что нет настроенности на конструктивную работу.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что сегодня «вся украинская власть, вся украинская оппозиция использовали эпидемию гриппа, прежде всего в политических целях». «Видим бесперспективную политическую войну, которая продолжалась и обретала новые обороты на фоне эпидемии гриппа, поразившей Украину», - подчеркнул депутат. По его словам, это свидетельствует о «безответственном подходе даже высших и самых рейтинговых украинских политиков».

В.КИРИЛЕНКО добавил, что «разменной монетой становятся те проблемы, которые нужно решать не в состоянии политической истерии, а исходя из спокойной обстановки, в которой необходимо принимать важные решения».