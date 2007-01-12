Наша Украина заблокировала трибуну Верховной Рады
10:47, 12 января 2007Политика
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Мороз объявил перерыв
Фракция «Наша Украина» блокирует парламентскую трибуну в знак протеста против рассмотрения сегодня закона о Кабинете Министров.
Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ.
По его словам, фракция не понимает логики рассмотрения сегодня ветированного Президентом закона о Кабмине.
Он отметил, что одновременное желание коалиции рассмотреть сегодня законопроект об оппозиции, который был отклонен в парламенте, «говорит об определенной логике», о возможных договоренностях с некоторыми политическими силами.
Как сообщал УНИАН, вчера Президент возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины».
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